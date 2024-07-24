الجمعة.. قطع مياه الشرب عن مطوبس لمدة 13 ساعة لغسيل الخزانات الأرضية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بتوجيهات اللواء، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، عن قطع مياه الشرب يوم الجمعة المقبل، الموافق 26 يوليو الجاري، من الساعة 6 مساء، حتى الساعة 7 صباح يوم السبت المقبل، الموافق 27 يوليو الجاري,

وأضافت شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، أن سبب قطع مياه الشرب لمدة 13 ساعة، لغسيل وتعقيم الخزانات الأرضية بمحطة مياه مطوبس الرئيسية، وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز، والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مشيرةً إلى تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي والذي يعمل على مدار 24 ساعة.