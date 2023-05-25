لو بتخطط لقضاء أجازة الصيف..اعرف إزاى تحمى عينيك من الشمس والرمل والماء

كتبت ميرفت رشاد

موسم الصيف، يعد من الأشهر المفضلة للإجازات والاستماع بالشواطئ والمشاركة في أنشطة مختلفة مثل السباحة والمشي لمسافات طويلة ، ولكن أثناء الاستمتاع بأشعة الشمس والهواء النقي ، من المهم أن تتذكر أن قضاء المزيد من الوقت في الخارج خلال أشهر الصيف يمكن أن يكون مرهقًا لعينيك، يمكن أن يؤدي التعرض الطويل للشمس والرمل والماء إلى الاحمرار والحكة والإرهاق بالعين، إليك بعض النصائح المفيدة لحماية عينيك من مخاطر الصيف ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".





نصائح لحماية عينيك في الصيف



1. ابق آمنا في الشمس



يمثل الصيف خصمًا هائلاً لصحة عينيك ، حيث يمكن أن يكون لأشعة الشمس فوق البنفسجية (UV) آثار ضارة على عينيك، يرتبط التعرض المطول للأشعة فوق البنفسجية بتطور إعتام عدسة العين والضمور البقعي ، مما قد يؤدي إلى تلف كبير في العين على المدى الطويل، المفتاح لحماية عينيك من أشعة الشمس الضارة هو الاستثمار في النظارات الشمسية عالية الجودة التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية بنسبة 100٪. علاوة على ذلك ، يمكن للنظارات الشمسية ذات العدسات المستقطبة أن تخفف الوهج المنبعث من الأسطح العاكسة ، مما يسهل الرؤية ويقلل من إجهاد العين ، حافظ على رطوبتك لأن الجفاف يمكن أن يؤثر على عينيك.

2. نصائح لحماية العيون من الرمال



يمكن أن تشكل المشاركة في الأنشطة الخارجية ، مثل الرحلات الشاطئية ، تهديدات محتملة على نظرك. مصدر القلق بشكل خاص هو وجود الرمال ، والتي قد تشكل خطرًا كبيرًا على عينيك. قد تتسبب الطبيعة الكاشطة لجزيئات الرمل في حدوث إصابات على مستوى السطح ، مما يؤدي إلى الشعور بعدم الراحة والتهيج واحتمالية حدوث سحجات أو عدوى شديدة في القرنية وبالتالي ، فإن ارتداء النظارات الواقية ، له أهمية قصوى لمنع الرمال من التسلل إلى عينيك ، يمكنك أيضًا استخدام قطرات العين للتخلص من الألم والجفاف.

3. طرق للحفاظ على عيون آمنة في الماء



تنطوي الأنشطة المائية ، بما في ذلك السباحة ، على مجموعة مميزة من الاهتمامات لرؤيتك، يمكن للكلور ، وهو مطهر شائع الاستخدام في حمامات السباحة ، أن يسبب تهيجًا والتهابًا في العين ، ويتجلى ذلك في شكل احمرار ، وبالمثل ، يمكن أن يكون لمياه البحر المالحة تأثير ضار مماثل ، مما قد يؤدي إلى تفاقم جفاف العين، من أجل حماية عينيك أثناء ممارسة الرياضات المائية ، من الضروري استخدام نظارات السباحة، لا تحمي هذه النظارات المتخصصة من المهيجات والالتهابات ، بل توفر أيضًا طبقة إضافية من الحماية من أشعة الشمس فوق البنفسجية ، استخدم دائمًا قطرات مرطبة للعين قبل السباحة وبعدها، يساعد على تقليل التهيج.