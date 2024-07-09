السيناتور بيرنى ساندرز: الإعلام الأمريكى حول السياسة إلى مسابقة جمال

كتبت ريم عبد الحميد

هاجم السيناتور الأمريكى المستقل بيرنى ساندرز وسائل الإعلام فى بلاده، واتهمها بتحويل السياسة إلى مسابقات جمال، فى ظل الجدل المثار حول الرئيس جو بايدن.

وبحسب ما ذكرت صحيفة ذا هيل، فإن ساندرز دعا بايدن إلى التركيز بشكل أكبر على السياسة وهو يدافع عن موقفه أمام الناخبين، محملا الإعلام مسئولية تحول السياسات على مسابقة جمال.

وفى تصريحات لشبكة "سى أن إن"، تعليقا على عمر بايدن وقدرته على القيام بمهام منصبه كرئيس، أعرب ساندرز عن ثقته فى قدرة بايدن على القيام بمهام الرئاسة لكنه واصل التأكيد على أن الأمر الأكثر أهمية يتمثل فى التركيز على مواقف المرشحين فى السياسة.

وردا على سؤال حول عمر بايدن، أجاب قائلا أن هذه قضية، لكن هل تعرفون ما يقلق الناخبين أيضا؟ نعم هم قلقون بشأن عمره وبشأن قدرته الذهنية، لكن هل تعرفون ما يقلقون منه أيضا؟ هل هم قادرون على إطعام أسرهم ودفع الإيجار، هل يحصلون على أجر معيشى؟.

وتابع ساندرز قائلا أن ما يفعله الإعلام بشكل كبير هو تحويل السياسة إلى مسابقة جمال أو مسابقة للفوز بجوائز جرامى، إنهم تصوتون لشخص على أساس سياسته. من سيحسن معيشتكم؟ هل تريدون شخصا يعتقد أن تغير المناخ كذبة، من يجرد النساء من حقهن بالسيطرة على أجسادهن، ومن يعين قادة مناهضين للاتحاد فى إدارته، وهو ما فعله ترامب.

ودعا ساندرز بايدن على التفاعل مع الناخبين للدفاع عن موقفه، مشيرا إلى دور الإعلام فى هذا الأمر. وقال ساندر أن ما يتعين على بايدن القيام به هو الخروج والتفاعل مع الناس، لافتا إلى أن الناس قادرة على إصدار الحكم بنفسها حول مدى قدرته على القيام بمهامه.