رئيس كوريا الجنوبية يستحدث منصبا رفيعا لحل أزمة انخفاض المواليد بالبلاد

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استحدث الرئيس الكورى الجنوبى يون سوك يول، منصبا رفيعا جديدا للتعامل مع أزمة انخفاض المواليد التى تعانى منها البلاد.

وقال كبير موظفى الرئاسة تشونغ جين-سوك - فى تصريح له - إن الرئيس يون سوك يول، عين الأستاذة الجامعية يو هي-مى المتخصصة فى الاقتصاد والتمويل فى منصب سكرتير رفيع المستوى مختص بالاستجابة لأزمة معدل المواليد المنخفض، مؤكدا على خبرتها وعلمها الواسعين فى التعامل مع أزمات انخفاض المواليد وطرق علاجها، وذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بى إس).



ومن جانبها، تعهدت المسئولة الجديدة باتخاذ إجراءات قصيرة المدى لإبطاء وتيرة الانخفاض وتعزيز زيادة معدل المواليد، بالإضافة إلى تحديد المهام التى ستتطلب تغييرات هيكلية فى اقتصاد ومجتمع البلاد.