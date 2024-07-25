وكيل وزارة البترول: الدولة حافظت على بدائل البنزين للمواطن بتثبيت أسعار بيع الغاز

كتبت -مروة الغول

قال المهندس محمود ناجى وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق، أن ما تشهده المنطقة إقليميا من توترات جيوسياسية أثر بشكل كبير على أسعار النفط خلال الفترة الماضية، لافتا إلى ارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات البترولية نتيجة لتلك العوامل.

وأضاف المهندس محمود ناجى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع " أن قرار لجنة تسعير المنتجات البترولية اليوم جاء لتقليل الفجوة بين أسعار تكلفة المنتجات البترولية والتى شهدت ارتفاعات كبيرة الفترة الماضية وسعر البيع فى السوق المحلى لافتا إلى ارتفاع أسعار البنزين عالميا بشكل كبير.

وأشار وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق،إلى سعر تكلفة لتر السولار عالميا بلغت 33جنيها لافتا أن هناك فرق كبير بين سعر لتر السولار وسعر التكلفه الخاصة به .

وتابع المهندس محمود ناجى ،بأن ارتفاع أسعار نقل النفط والمنتجات النفطية الفترة الماضية نتيجة للتوترات بالمنطقة إدى إلى ارتفاع سعر المنتجات البترولية بشكل كبير .



وأكد وكيل وزارة البترول للنقل والتسويق ،أن تم تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعى للسيارات عند6.5جنيه للمتر المكعب وبالتالى الحفاظ على بدائل للمواطن .

واعلنت لجنة تسعير المنتجات البترولية ،عن انه اعتبارا من الساعه السادسة صباح يوم الخميس الموافق 25 - 7 - 2024 تقرر زيادة اسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي لتكون الاسعار كالتالي:



بنزين 95.. 15 جنيه لتر

بنزين 92 .. 13.75 جنيه لتر

بنزين 80 ... 12.25 جنيه لتر

السولار .... 11.50 جنيه لتر

والكيروسين .... 11.50 جنيه لتر

المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 8500 جنيه / طن .

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائيه .



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