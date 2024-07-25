تعرف على الخدمات المقدمة من الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة لتراخيص المنشآت الفندقية بوزارة السياحة والآثار، للمتعاملين معها طلب الخدمات التالية:

* استخراج موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* تجديد موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* تعديل موافقة مبدئية لمشروع منشأة فندقية تحت الإنشاء.

* استخراج ترخيص تشغيل منشأة فندقية جديدة.

* استخراج ترخيص مؤقت لتشغيل منشأة فندقية جديدة بصفة عرضية.

* تجديد ترخيص منشأة فندقية.

* تعديل بيانات ترخيص منشأة فندقية.

* تعديل بيانات المرخص له بتشغيل منشأة فندقية.

* إيقاف مؤقت لنشاط منشأة فندقية.

* إعادة فتح منشأة فندقية أو أحد مرافقها الخدمية.

* التنازل عن ترخيص منشأة فندقية.

* إخطار بوفاة المُرخص له بتشغيل منشأة فندقية.

* تكهين فندق عائم.

* إلغاء ترخيص منشأة فندقية.

* استخراج ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* تجديد ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* نقل ترخيص مدير / مشرف من منشأة فندقية إلى أخرى.

* إلغاء ترخيص مدير / مشرف لمنشأة فندقية.

* استخراج ترخيص شركة إدارة فندقية جديدة.

* تعديل بيانات ترخيص شركة إدارة فندقية.

* إيقاف مؤقت لنشاط شركة إدارة فندقية.

* إلغاء ترخيص شركة إدارة فندقية.

* استخراج ترخيص مدير لشركة إدارة الفندقية.

* تجديد ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.

* إلغاء ترخيص مدير لشركة إدارة فندقية.

وعقد، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع Sebastian Ebel رئيس مجلس إدارة مجموعة TUI العالمية التي تعد من أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم ومن أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، وا Thomas Ellerbeck عضو اللجنة التنفيذية والرئيس التنفيذي للاستدامة بالمجموعة، وعدد من مسئولي المجموعة، وذلك لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.