"مصر نابضة بالحياة 365".. لماذا اختارت وزارة السياحة والآثار هذا الشعار؟

كتب محمد أسعد

تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" (Egypt Alive 365)، أعلنت وزارة السياحة والآثار إطلاق حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين من هذا السوق بشرائحهم المختلفة.

واختارت الوزارة هذا الشعار للحملة الجديدة التي من المقرر أن تستمر شهرين لإبراز المقاصد السياحية المصرية المختلفة كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

ويتم الترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة وإلقاء مزيد من الضوء على التنوع الذي يتمتع به من خلال استعراض مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعدد والمتنوعة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إليه.

وسيتم بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجاً في الدول العربية وهي منصات Snapchat-Tiktok – Twitter- Amazon- Youtube- Amadeus- Facebook- Gameloft- Google search بالإضافة إلى منصتي Shaid و Watch IT وكذلك بالقنوات التليفزيونية بالدول التي تم إطلاق الحملة الترويجية بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط وذلك بهدف دفع حركة الحجوزات المباشرة على المقصد السياحي المصري بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي.

وتعتمد هيئة تنشيط السياحة على هذه الآلية لاستهداف الفئات المختلفة من الجمهور لمشاركة المحتوى الترويجي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.