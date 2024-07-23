9939 طنًا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام من القمح بميناء دمياط

دمياط معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 43 سفينة منها السفينة (CL LUZHOU) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 200 م وعرضها 33 م القادمة من بلغاريا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ 49960 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23459 طنا، تشمل 2645 طن يوريا و122 طن رمل زجاجى و3700 طن سلاج و300 طن أسمنت و3101 طن كلينكر و400 طن مولاس و13191 طن بضائع متنوعة.

بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37728 طنا، تشمل 11043 طن خردة و850 طن زيت طعام و 1162 طن خشب زان و 3403 طن عدس و 6200 طن سكر و 1150 طن حديد و 7000 طن كسب فول صويا و 4420 طن قمح و 2500 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1410 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 728 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3097 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 9939 طنًا بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143714 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5356 حركة.