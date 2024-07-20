ميناء دمياط يستقبل 34 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

دمياط - معتز الشربيني

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 13 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20221 طن تشمل : 12014 طن يوريا و 6754 طن رمل زجاجى و 900 طن سلاج و 190 طن علف بنجر و 363 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 43191 طن تشمل 4250 طن خردة و 700 طن زيت طعام و 5409 طن ابلاكاش و 2000 طن قمح و 8300 طن فول و1000 طن عدس و6315 حديد و6500 طن سكر و7200 طن بضائع متنوعة و4330 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 1517 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 339 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 344 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2578 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 25086 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 153859 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1164 طن قمح متجه إلى صوامع القليوبية، وعدد 1 قطار بعد تفريغ عدد 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3599 حركة.