بدء حجز مواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2024 بجامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

بدأ مكتب التنسيق بـ جامعة المنصورة، اليوم الخميس في استقبال طلاب الثانوية العامة المصرية 2024 لحجز اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - الفنون الجميلة)، والذي يستمر خلال الفترة من اليوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، وحتى الخميس 8 أغسطس المقبل.

يأتي ذلك برعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، والإشراف العام للدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والإشراف المباشر للدكتور وليد علي الطنطاوي، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

يذكر أنه قد تم افتتاح فعاليات المؤتمر الأول لبرنامج التمويل والاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة تحت عنوان "الاستدامة المالية – رؤية مستقبلية"، أمس الأربعاء، بحضور الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الدكرورى، القائم بعمل عميدة الكلية، والدكتورة منى محمد سيد، وكيل الكلية للتعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد مطر، مدير برنامج التمويل والاقتصاد.

وأكد الدكتور طارق غلوش على أن المؤتمر يعد منصة علمية هامة تجمع بين الخبراء، والمتخصصين لمناقشة أحد أهم القضايا، التي تواجهنا في العصر الحديث، وهي كيفية تحقيق الاستدامة المالية وضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستدام، مشيراً إلى أن الاستدامة المالية أصبحت اليوم محور اهتمام العديد من الدول والمؤسسات، فهي الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان رفاهية الأجيال القادمة، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر حيث يتيح لنا الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة التحديات، والفرص، والبحث عن حلول مبتكرة ومستدامة تعزز من قدراتنا الاقتصادية والمالية.

وأوضح أن جامعة المنصورة تؤمن بأهمية الدور الذي تلعبه الأبحاث العلمية في تطوير المجتمع وتحقيق التقدم، ومن هذا المنطلق يتم دعم مثل هذه الفعاليات العلمية التي تسهم في إثراء المعرفة وتبادل الأفكار بكل قوة، ونسعى دائماً لتعزيز التعاون الأكاديمي بين الجامعات والمؤسسات البحثية.

وأشارت الدكتورة منى الدكرورى إلى أن المؤتمر يجمع بين خبراء التمويل؛ لمناقشة أحدث المستجدات في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية، والاستدامة المالية، وتطوير القطاع المالي لما لها من دور هام في تحقيق المساهمة الفاعلة للمؤسسات المالية الحكومية، والخاصة في برامج التوسع الاقتصادية، والاستثمار وتطوير القدرات البشرية والكفاءات الوطنية لقيادة منظومة التغيير في القطاع المالي في إطار رؤية مصر 2030.