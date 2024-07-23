رئيس جامعة المنصورة الجديدة يكشف تفاصيل وأهداف تحالف جامعات الدلتا

الدقهلية - سارة الباز

قال الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة في تصريحات خاصة لليوم السابع خلال فعاليات "الملتقى الأول لتحالف جامعات الدلتا"، اليوم الثلاثاء، إنه قد تم إنشاء تحالف جامعات الدلتا منذ عام تقريبا في جامعة طنطا، وبما أن جامعة المنصورة هي أقدم جامعات ومن أكثرها تميزا تولت قيادة الملتقى الأول، في رحابها.

حيث تقرر إقامة مؤتمر اليوم؛ ليجتمع رؤساء الجامعات بالطلاب؛ ليبدأ التحالف من مستوى الطالب، ثم يتم الاجتماع بين رؤساء الجامعات؛ لوضع استراتيجيات التحالف، الذي يضم 14 جامعة متنوعة ما بين حكومية، وأهلية، وخاصة، وتكنولوجية، وشركاء صناعيين، ومن المجتمع المدني أيضا.

وأوضح أن هدف التحالف بداية التعرف على بعضهم البعض، وتحديد نقاط القوة في كل الجامعات والكيانات الموجودة؛ لاستثمارها، وتحويل نقاط الضعف إلى نقاط قوة، ويستفيد الجميع بإمكانيات الآخر؛ لحل مشاكل مجتمع الدلتا بشكل عام، ومشاكل الصناعة بشكل خاص، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

لافتا إلى أنه من ضمن استراتيجيات وزارة التعليم العالي، التي تم إطلاقها في مارس 2023: التحالفات، البرامج البينية والمتعددة التخصصات، والتكامل، والتدويل، والمقصود به هو البعد الدولي؛ لذا نتحالف اليوم على مستوى إقليم الدلتا؛ لحل مشكلاتنا، إذ يوجد مناطق صناعية عديدة في إقليم الدلتا مثل: منطقة جمصة الصناعية، قويسنا الصناعية، السادات الصناعية، وسمنود الصناعية، حيث يوجد في تلك المناطق إمكانات هائلة يجب استغلالها، وشركاء صناعيين يمكنهم المساعدة في إيجاد تأهيل الطلبة من خلال مراكز تدريب وتأهيل، وتوفير فرص عمل للخريجين؛ لأن التحالف قوة، وهو فكرة عظيمة يجب تطبيقها على مستوى المؤسسة الواحدة، والمؤسسات المتعددة.