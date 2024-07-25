انتظام حركة السيارات والالتزام بالتعريفة الجديدة فى مواقف بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشراً من داخل موقف محى الدين بمدينة بنى سويف ، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة التى تم اعتمادها من قبل الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف.

ورصد اليوم السابع الالتزام بالتعريفة الجديدة من قبل السائقين فيما يشهد الموقف انتظام حركة تواجد وسير السيارات على كافة الخطوط.

واعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.