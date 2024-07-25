محافظ بنى سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة و15جنيها للتاكسى داخل المدينة

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادتها في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بزيادة سعر البنزين والسولار، اعتبارًا من صباح اليوم، والتي تضمنت تحديد سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50 جنيها.

وتقرر زيادة تعريفة الركوب على خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات، حيث تم زيادة تعريفة أجرة سيارات السرفيس داخل مدينة بني سويف إلى 3 جنيهات ، والتاكسي داخل المدينة 15 جنيها ، والتاكسي شرق النيل 25 جنيها ).

وصرح المحافظ ، أنه عقب الإعلان عن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرارها بزيادة سعر البنزين والسولار، تم عقد اجتماع مع مسؤولي الجهات والأجهزة التنفيذية المعنية من المرور والمواقف والتموين ومباحث التموين ، وفي حضور اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، وذلك لدراسة نسبة الزيادة في تعريفة الأجرة ، والتي راعت مسافة كل خط سير، وعدد الرحلات، تحقيقًا للعدالة ،فضلاً عن التنسيق مع المحافظات المجاورة التي ترتبط مع المحافظة بخطوط سير في هذا الشأن

وكلف المحافظ مسؤولى الأجهزة المعنية من المرور والمواقف والتموين والوحدات المحلية بالإعلان عن التعريفة الجديدة في مكان بارز بمواقف السيارات بدائرة المحافظة، من خلال وضع لافتة موضح بها خطوط السير، وقيمة الأجرة المقررة لكل خط، علاوة على وضع استيكرز به تعريفة الركوب وخط السير يتم لصقها على الزجاج الأمامي لسيارات الأجرة والسرفيس، لتوعية المواطنين بتعريفة الركوب الرسمية ، مشددا على تكثيف الحملات على مواقف السيارات لضبط وانتظام تقديم الخدمة وإجراءات تطبيق القانون حيال أية مخالفات في هذا الشأن.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتباراً من الساعة 6 صباح اليوم الخميس 25 يوليو 2024، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 12.25 جنيهاً لسعر لتر بنزين 80، و13.75 جنيهاً لسعر لتر بنزين 92، و15جنيهاً لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار إلى 11.50جنيها.



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (1)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (2)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (3)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (4)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (5)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (6)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (7)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (8)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (9)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (10)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (11)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (12)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (13)



تعريفة الركوب الجديدة فى بنى سويف (14)