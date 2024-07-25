اليوم السابع
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النيابة العامة تؤكد تصديها لمحاولة إفشاء أسرار التحقيق فى "سفاح التجمع"

الخميس، 25 يوليو 2024 11:16 م
النيابة العامة تؤكد تصديها لمحاولة إفشاء أسرار التحقيق فى "سفاح التجمع" النائب العام المستشار محمد شوقى
كتب ابراهيم قاسم - امنية الموجي

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أهابت النيابة العامة في بيان أصدرته الليلة بشأن التحقيق في نشر الفيديوهات المتعلقة بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع" بالكافة، الامتناع التام عن هذا السلوك الذي يشكل جريمتي إفشاء أسرار التحقيق، والتأثير في القضاة المناط بهم الفصل في الدعوى والتأثير في الرأي العام لمصلحة طرف الدعوي، وتؤكد أنها ستتصدي بكل حزم لهذه الجرائم لملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.


وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحقيق العاجل في واقعة نشر المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة المعروفة إعلاميًا بقضية سفاح التجمع، وذلك في إطار ما رصدته النيابة العامة من خلال متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار المقاطع المصورة الخاصة بالواقعة.

وذكرت النيابة العامة، في بيان لها منذ قليل، أن نشر تلك المقاطع يمثل جريمتين مؤثرتين وفقًا للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187 و 310 من قانون العقوبات.

 







النيابة العامة

النائب العام

سفاح التجمع

فيديوهات سفاح التجمع




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