وزير خارجية النمسا يدعو الاتحاد الأوروبى للتعاون مع رئيس سوريا بشار الأسد

فيينا (أ ش أ)

دعا وزير الخارجية النمساوى ألكسندر شالينبرج، قادة الاتحاد الأوروبى إلى التواصل والتعاون مع الرئيس السورى بشار الأسد.

وقال شالينبرج - فى تصريحات اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبى مطالب بسياسة واقعية في سوريا، وينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يسعى إلى الاتصال بالرئيس السوري مرة أخرى .

وعلى خلفية اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم، دعا شالينبرج، مع سبعة من زملائه الآخرين، الاتحاد الأوروبي إلى التقرب من الرئيس السوري.

وأشار شالينبرج، إلى أن الاقتراح النمساوى يحظى بدعم كل من إيطاليا وكرواتيا وجمهورية التشيك وقبرص واليونان وسلوفينيا وسلوفاكيا،

مبررا التغيير المطلوب في السياسة بأنه يهدف إلى الحد من الأشخاص الذين يفرون من سوريا إلى أوروبا، لافتا إلى أن سوريا لا تزال السبب وراء أكبر أزمة نزوح في العالم، مع وجود 13.8 مليون نازح داخلي ولاجئ .

