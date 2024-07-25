اليوم السابع
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الذهب يتراجع فى مصر للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها

الخميس، 25 يوليو 2024 01:30 م
الذهب يتراجع فى مصر للمرة الثانية.. وعيار 21 يسجل 3260 جنيها الذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تراجع سعر جرام الذهب في مصر خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس 15يوليو 2024 للمرة الثانية ليسجل سعر الذهب اليوم 3260 جنيها وسط تطورات جديدة في السوق العالمي للذهب، ليصبح إجمالي هبوط الذهب 30 جنيها.

الذهب في مصر:

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

الجنيه الذهب 26080 جنيها.


الذهب العالمي
انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس ليسجل أدنى مستوياته منذ أسبوعين تقريباً، وذلك قبل صدور بيانات أمريكية هامة حيث يواجه الذهب عمليات بيع لجني الأرباح وتعديل المراكز المالية لتستعد الأسواق لاستقبال بيانات النمو والتضخم الأمريكية واجتماع الفيدرالي الأسبوع القادم، كما تراجع سعر الذهب في السوق المصرى استجابة لهذه التطورات وينخفض 15 جنيها لجميع الأعيرة المتداولة في مصر.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم بنسبة 1% ليسجل أدنى مستوى منذ قرابة أسبوعين عند 2365 دولار للأونصة بعد أن افتتح الذهب جلسة اليوم عند المستوى 2397 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2376 دولار للأونصة.

 







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