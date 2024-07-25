سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم يتراجع 120جنيها

كتب إسلام سعيد

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 25 يوليو 2024، تراجعا بحوالي 120 جنيها وسجل الجنيه الذهب اليوم 26200 جنيها بدون مصنعية في الصاغة، حيث يعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار والاكثر مبيعا بين العملات الذهب المتداولة في السوق

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 26200 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها .



