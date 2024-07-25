الخارجية الأمريكية: لن تتم محادثات بشأن أوكرانيا دون مشاركتها

واشنطن (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن موقف واشنطن بشأن المفاوضات الدبلوماسية لتسوية الحرب الروسية الأوكرانية ثابت لا يتغير وأنه لن تتم محادثات بشأن أوكرانيا دون مشاركتها.

جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، تعقيبا على الاجتماع الأخير بين وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيره الصينى وانج يى.

ونقلت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم الخميس، أن ميلر أطلع على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الصينية بشأن المحادثات مع كوليبا، كما أطلع أيضا على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأوكرانية بشأن هذا اللقاء، والذي أفاد بأنه لم يتغير شيء في موقفهم".

وأشار المتحدث الأمريكي، إلى أن "أوكرانيا كانت دائما على استعداد للمفاوضات من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم، إلا أن روسيا لم تظهر حتى الآن أي استعداد حقيقي للتفاوض"، بحسب قوله.

وتابع "لذلك فإن وجهة نظرنا في هذا الأمر لا تزال كما كانت لبعض الوقت، وهي أنه عندما يتعلق الأمر بالدبلوماسية لا شيء بشأن أوكرانيا دون مشاركة كييف".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قد بدأ يوم الإثنين الماضي زيارة تستغرق أربعة أيام للصين بدعوة من الجانب الصيني، ناقش خلالها كوليبا مع نظيره الصيني وانج يي العلاقات الثنائية والأجندة الدولية وسبل تحقيق السلام في أوكرانيا.