أوكرانيا: منفتحون على التفاوض إذا كانت روسيا مستعدة بـ"نية حسنة"

وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، إذا كانت مستعدة للتفاوض بـ"نية حسنة"، رغم أن كييف لم تر أي مؤشر على ذلك.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، نقلت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانج يي في بكين.

وكان قد أعلن الجيش الأوكرانى، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 568 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.