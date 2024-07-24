اليوم السابع
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أوكرانيا: منفتحون على التفاوض إذا كانت روسيا مستعدة بـ"نية حسنة"

الأربعاء، 24 يوليو 2024 01:43 م
أوكرانيا: منفتحون على التفاوض إذا كانت روسيا مستعدة بـ"نية حسنة" الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى
وكالات

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قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الأربعاء، إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، إذا كانت مستعدة للتفاوض بـ"نية حسنة"، رغم أن كييف لم تر أي مؤشر على ذلك.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، نقلت وزارة الخارجية الأوكرانية هذه التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال محادثاته مع نظيره الصيني وانج يي في بكين.

وكان قد أعلن الجيش الأوكرانى، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 568 ألفا و980 جنديا منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إن الجيش الروسى تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1220 جنديا ما بين قتيل وجريح".

 







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وزارة الخارجية الأوكرانية




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