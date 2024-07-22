الحكومة: 266 ألف مواطن يستفيدون من وحدات الإسكان الاجتماعي بحلول 2027

كتبت نورا فخرى

تستهدف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فى برنامجها الذى حظى بثقة مجلس النواب وترفع فيه شعار "معا نبنى مستقبلا مستداما" لمدة 3 سنوات (2024-2027) - بلوغ إجمالى عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى بحلول عام (2026/2027) نحو 266 ألف مواطن، وبلوغ متوسط عدد الوحدات المستهدف بناؤها سنويا خلال الفترة (2024- 2027) نحو 54 ألف وحدة.

يُشار إلى أن قطاع التنمية العمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات نظم وحدات الإسكان المُناسبة لكافة فئات المجتمع، والمزودة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق المُخصصة للأغراض التجارية والصناعية والترفيهية ... الخ وتتميز الأنشطة العمرانية بأنها ذات طابع ديناميكى سريع النمو علاوة على فاعلية تأثيرها فى دفع عجلة النمو بحكم تعدد مجالاتها وتنوعها وامتداد نطاقها الجغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكونا أساسيًا فى استثمارات كافة القطاعات الاقتصادية، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العمالية لهذه الأنشطة العمرانية التى يوسع من طاقتها الاستيعابية للعمالة على اختلاف مستوى مهاراتها.

وفى هذا الصدد، تتبلور الرؤية التنموية لقطاع التنمية العمرانية فى أن تكون مصر بمساحة أرضها وحضارتها وخصوصية موقعها قادرة على استيعاب سكانها ومواردها فى ظل إدارة تنمية مكانية اكثر توازنا، وتلبى طموحات إنجازات قطاع التنمية العمرانية المواطنين، وترتقى بجودة حياتهم.