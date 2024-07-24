حياة كريمة.. إنهاء 27 مشروعاً بنسبة 100% فى قرية قورتة بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تتابع محافظة أسوان، متمثلة فى وحدة حياة كريمة معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية قورتة ثان بمركز نصر النوبة، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز الجهود فى المشروعات التى تم إنهاؤها:

1- تعد قرية قورتة ثان إحدى قرى مركز نصر النوبة بمحافظة أسوان.

2- تم إدراج القرية بالمرحلة الثانية لقرى نصر النوبة المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.

3- تم الإنتهاء من تنفيذ 27 مشروع بنسبة 100%.

4- شملت المشروعات التى تم الانتهاء منها: إنشاء المجمع الخدمى والزراعى ونقطة الإسعاف ومركز تنمية الأسرة والطفولة.

5- كما ضمت قائمة المشروعات التىتم الانتهاء منها، إنشاء عدد من المدارس ومراكز الشباب ومكاتب البريد ومحطات الرفع.

6- فضلاً عن مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب والكهرباء بالقرية وتوابعها.

6- تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بالإهتمام بتوفير أماكن للإنتظار وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.



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