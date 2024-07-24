مصرع شخص وإصابة 58 آخرين جراء الإعصار جايمى فى تايوان

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت إدارة الإطفاء فى تايوان، اليوم الأربعاء، مصرع شخص وإصابة 58 آخرين جراء العواصف العاتية والأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار جايمى.

وقال رئيس وزراء تايوان تشو جونج تاي - خلال اجتماع لمركز الاستجابة للطوارئ، وفقا لقناة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم - "إن الساعات الأربع والعشرين المقبلة ستمثل تحديا خطيرا للغاية".

وكانت السلطات في تايوان قد أعلنت - قبل ساعات - إغلاق أسواق المال والمدارس والأعمال قبيل وصول الإعصار "جايمي"، الذي يعد أول إعصار يضرب الجزيرة هذا الموسم، كما تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية تقريبا إلى جانب 27 رحلة دولية تحسبا لوصول الإعصار مع توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة.

وذكرت الحكومة أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص من المناطق الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعرضة لخطر انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار.

بدورها، ذكرت وزارة الدفاع التايوانية أنها مستعدة للمساعدة في عمليات الإغاثة من الكوارث ووضعت قواتها في حالة تأهب.

وتصنف تايوان الإعصار على أنه متوسط ​​القوة ومن المرجح أن يتحرك عبر مضيق تايوان، ويضرب مقاطعة "فوجيان" بجنوب شرق الصين يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أنه على الرغم من أن الأعاصير تكون مدمرة للغاية في بعض الأوقات، إلا أن تايوان تعتمد عليها لملء الخزانات بعد أشهر الشتاء التي تشهد جفافا خاصة بالنسبة للجزء الجنوبي من الجزيرة.