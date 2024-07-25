إنترفاكس: تحطم مروحية عسكرية روسية ومقتل طاقمها

وكالات

أعلنت روسيا عن تحطم مروحية عسكرية ومقتل أفراد طاقمها، مشيرة إلى أن المروحية تحطمت جنوب غربي العاصمة الروسية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام روسية.

فقد نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن "هليكوبتر عسكرية روسية من طراز مي-28 تحطمت في منطقة كالوجا جنوب غربي موسكو اليوم الخميس مما أدى إلى مقتل طاقمها.

ورجحت وزارة الدفاع الروسية أن يكون عطل فني السبب وراء تحطم الطائرة المروحية.

ولم تذكر الوزارة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، إلا أن طاقم مثل هذه المروحية العسكرية يتألف عادة من شخصين.