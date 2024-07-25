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أمطار رعدية ورياح على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين حتى الإثنين المقبل

الخميس، 25 يوليو 2024 10:06 ص
أمطار رعدية ورياح على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين حتى الإثنين المقبل طقس أبو سمبل
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى - أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة علي مناطق من ابو سمبل - اسوان - حلايب وشلاتين ) من الخميس 25 يوليو إلى الإثنين 29 يوليو.

ويشهد اليوم الخميس، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار  الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد على أبو سمبل وأسوان وحلايب وشلاتين.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 25، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 30 درجة.







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