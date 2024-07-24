صور الأقمار الصناعية.. فرص أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال أقصى جنوب البلاد

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى فرص سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء، تكون رعدية أحيانآ ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصي جنوب البلاد .

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون الأجواء شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء.

ولفتت إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة فى الظل تتراوح مابين (38 -39 ) درجة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، و تتراوح مابين (34 -36) درجة على المناطق الساحلية.

بينما تسجل على مناطق الجـنوب مابـين (41 -44) درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد: ويبدأ انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2 ) درجة على شمال البلاد اعتبارا من يوم الجمعة القادم .

ويشهد اليوم الأربعاء، استمرار ارتفاع درجات الحرارة واستمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء .

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والانذار المبكر بمخاطر الطقس، أنه من المتوقع اليوم أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة ، وسط توقعات أيضا بأمطار خفيفة تكون رعدية أحياناً على مناطق من أقصى جنوب البلاد .



