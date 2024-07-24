6 خطوات سهلة لتحسين صحتك النفسية والتغلب على مشاعر الغيرة

كتبت فاطمة خليل

قد يشعر البعض بمشاعر سلبية لا يستطيع السيطرة عليها مثل: الغيرة والحقد، هذا الشعور المزعج بالرغبة في الحصول على ما يملكه شخص آخر يمكن أن يستنزف فرحتك ويتركك تشعر بالحزن، ولكن ماذا لو كان بإمكانك تحويل الغيرة إلى قوة إيجابية، فى هذا التقرير نتعرف على 6 أشياء تساعد على تحسين صحتك النفسية والتغلب على مشاعر الغيرة، بحسب الطب النفسي.

أعد صياغة الغيرة باعتبارها مصدر إلهام

بدلًا من أن تدع الحسد يشعل نيرانك، استخدمه كوقود لرحلتك ، عندما ترى شخصًا متفوقًا في مجال يعجبك، دع ذلك يشعل شغفك. ربما تلهمك قصة نجاحهم بأخذ هذه الدورة التدريبية عبر الإنترنت أو التخلص من هذا الحلم المنسي منذ زمن طويل. قم بتحويل الحسد إلى دافع قابل للتنفيذ لتحقيق أهدافك الخاصة وإنشاء طريقك لتحقيقها.

الامتنان لما لديك من نعم

يمكن للحسد أن يعمينا عن الوفرة التي نعيشها بالفعل في حياتنا. خذ لحظة لتنمية الامتنان. اكتب خمسة أشياء تشعر بالامتنان لها، كبيرة كانت أم صغيرة. يمكن أن تكون عائلتك الداعمة، أو صحتك الجيدة، أو حتى كوب القهوة اللذيذ الذي بين يديك. تقديرك لما حولت تركيزك من النقص إلى الوفرة، يعزز القناعة ويقلل مساحة الحسد والغيرة التي يشغلها عقلك.

احتفل بانتصارات الآخرين

نحن غالبا ما نقلل من قوة السعادة الحقيقية. عندما يحقق شخص تعرفه شيئًا رائعًا، احتفل بانتصاره، إن الاحتفال بنجاحات الآخرين لا يقوي تلك العلاقات فحسب، بل يعزز الشعور بالانتماء للمجتمع والفرح المشترك. بالإضافة إلى ذلك، فإن السعادة الحقيقية معدية، فهي تحسن مزاجك وتقلل من الغيرة.

ركز على نفسك واهدافك

الحياة ليست منافسة مع أحد، كل شخص يسير في طريقه الفريد، بالسرعة التي تناسبه. مقارنة نفسك بالآخرين، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي تضر صحته النفسية، بدلاً من ذلك، ركز على رحلتك الخاصة. تتبع تقدمك مقابل أهدافك الخاصة، واحتفل بأفضل ما لديك، واعترف بالنجاح الذي وصلت إليه.

تجنب فخ المقارنة الاجتماعية

يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي أرضًا خصبة للحسد. قم بإلغاء متابعة الحسابات التي تثير باستمرار مشاعر عدم الكفاءة.

بدلاً من ذلك، قم بمتابعة الأفراد الملهمين الذين يرفعونك ويحفزونك. ابحث عن المحتوى الذي يتوافق مع شغفك وأهدافك. تذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي هي عبارة عن شريط مميز، وليس انعكاسًا للواقع. ركز على إنشاء مساحة إيجابية وداعمة عبر الإنترنت.

لا تلوم نفسك

الغيرة عاطفة إنسانية طبيعية. لا تلوم نفسك لأنك شعرت بذلك. بدلاً من ذلك، مارس التعاطف مع الذات. اعترف بمشاعرك، لكن لا تدعها تحدد هويتك. تحدث إلى نفسك بلطف وتفهم، تمامًا كما تفعل مع صديق. تذكر أن الجميع يشعرون بالحسد والغيرة في بعض الأحيان.

إذا كان الحسد والغيرة يسيطران عليك ويتداخلان مع حياتك اليومية، فلا تتردد في طلب المساعدة المتخصصة. يمكن أن يوفر لك المعالج مساحة آمنة لاستكشاف جذور حسدك وتطوير آليات صحية للتكيف يمكنهم أيضًا مساعدتك في بناء الثقة بالنفس.