10 فوائد نفسية وعقلية لتعاطفك مع نفسك والحد من جلد الذات

كتبت مروة محمود الياس

جلد بالذات وعدم قبول الأخطاء وعدم قبول الإنسان لنفسه ومشكلاته وعيوبه أحد أهم الأخطاء التي نرتكبها تجاه أنفسنا، فعلينا دومًا أن نعذر انفسنا قبل أن نعذر الآخرين، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع فيري ويل مايند المعني بالصحة العقلية والنفسية.

تابع التقرير موضحًا أن سياسة قبول الذات والتعاطف معها والتعاطف مع أخطائك وعدم عقاب ذاتك عقابا شديدا، يساعدك بشكل كبير على التمتع بفوائد نفسية وعقلية كثيره، فالكثير منا يخطئ عند القسوة على نفسه وتأنيب ضميره على الدوام والشعور الدائم بالنقص والتقصير.

ومن أبرز فوائد قبول الذات وقبول الأخطاء ومحاولة تحسينها:

تعزيز المشاعر العاطفية والتعاطف مع الذات يجعلنا نعزز من إدارتنا وتحكمنا في عواطفنا والتخلص من المشاعر الحزينة الصعبة التي مررنا بها، كذلك يعزز لدينا الإستقرار العاطفي وقبول الذات

يحسن من نفسيتنا ويجعل مزاجنا أفضل ويقينا الإصابة بالاكتئاب والتوتر واضطرابات القلق الحاد

يعزز من قبول العيوب والذات وبالتالي لا يشعر الإنسان بالدونية التي قد تسبب مشكلات نفسية كثيره أهمها القلق والاكتئاب

يجعلك تفكر بشكل منطقي ويقيك الأمراض العقلية والنفسية والأعراض المرضية وغيرها

يقلل من نسب الإصابة بنوبات التوتر الشديد

يقلل من فرص الإصابة بنوبات العصبية والغضب العارم

يساعدك على رسم حدود صحية لنفسك فتتمتع بصحة نفسية وقبول لنفسك وشعور بالهدوء

يزيد فرص الاسترخاء وقلة فرص الإصابة بالأمراض الناتجة عن التوتر والعصبية

يحسن من صحتك العقلية ويقلل من فرص الإصابة بالأعراض الاكتئابية

يحسن من صحتك البدنية لتخفيف حدة الضغط النفسي