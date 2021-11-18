الثقة بالنفس والشعور بالانتماء.. أبرز فوائد ممارسة الرياضة

فاطمة ياسر

ممارسة الرياضة تعد من الحيل الجيدة التي ينصح بالقيام بها يوميا، لأنها تساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالعديد من الأمراض، فهناك العديد من الأدلة تربط بين النشاط البدني وتقليل فرص الإصابة بمخاطر الأمراض العقلية.

ووفقا للتقرير المنشور عبر موقع "facty"، أكد أنه يمكن للرياضة أن تنقل فوائد نفسية ملحوظة تدوم مدى الحياة، وتساعد في بناء احترام الذات والعزيمة مع تنمية المهارات الشخصية المهمة، والعديد من الفوائد الأخرى، ومنها:

- الشعور بالانتماء:

القيام بممارسة الرياضة بين الأشخاص تساعد على الدمج الاجتماعي وتنمية مشاعر العاطفة والولاء والانتماء، ويتمتع الرياضيون الشباب بإمكانية الوصول إلى مستويات أعلى من الدعم الاجتماعي من زملائهم في الفريق والمدربين، وغالبًا ما يشكلون أسرة ممتدة حيث يمكنهم إيجاد وتقديم الاعتراف والتشجيع والمساءلة، وهي عوامل أساسية في بناء الرفاهية النفسية.

- الثقة بالنفس:

أن تكون جزءًا من فريق وتساهم في نجاحه يعزز الإيمان الإيجابي بالنفس، بالإضافة إلى بناء الثقة بالنفس، ويؤدي النشاط البدني المنتظم أيضًا إلى زيادة القدرة على التحمل واللياقة البدنية، مما ينتج عنه المزيد من الطاقة، والمشاركة في العمل تعزز إنتاج هرمون الإندورفين للشعور بالسعادة.

- تقليل التوتر:

ترتبط المشاركة الرياضية بانخفاض مستويات القلق والتوتر والاكتئاب، فأكدت التقارير الطبية أن اللعب الجماعي المنظم له دور كبير في الحفاظ على الصحة العقلية وتقليل الشعور بالتوتر.