وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث

كتب لؤى على

اعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الأول للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية لـ معاهد البعوث الإسلامية للطلاب الوافدين، للعام الدراسي 2023/2024م.

وتقدم 1040 طالبًا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للبعوث، حضر منهم 994 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية للبعوث ‏44.16%.

وتقدم لامتحانات "القسم الأدبي" بالشهادة الثانوية للبعوث 906 طالب، حضر منهم 875 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية للبعوث 70.63%، وتقدَّم لامتحانات "القسم العلمي" بالشهادة الثانوية للبعوث 41 طالبًا حضر منهم 41 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة للقسم الأدبي بالشهادة الثانوية للبعوث 36.58 %، في حين تقدَّم لامتحانات قسم "كبار السن" بالشهادة الثانوية للبعوث 70 طالبًا حضر منهم 67 طالبًا، وبلغت نسبة النجاح العامة لقسم كبار السن بالشهادة الثانوية للبعوث 77.61%.

وجاءت في المركز الأول في الشهادة الإعدادية للبعوث الطالبة إكرام أريكي حبيب الله، من دولة نيجيريا، والمركز الثاني الطالبة ماتشو نهوا، من الصين، وحلَّت في المركز الثالث الطالبة خنساء فيان سفيان، من دولة إندونيسيا، وجاء في المركز الرابع الطالب عبد الرحيم بن بلسومو، من دولة الفلبين‎، في حين جاءت في المركز الخامس الطالبة عائشة أبو برامستي، من دولة إندونيسيا‎.

وفي الشَّهادة الثانوية للبعوث قسم "كبار السن" حصلت الطالبة سعدية حسن جوارزو، من دولة نيجيريا على المركز الأول، وحلَّ في المركز الثاني الطالب طاهر جلالوف، من دولة أوزبكستان، في حين جاء في المركز الثالث الطالب محمد بلحضه، من دولة فرنسا، و‏في المركز الرابع الطالب أمان الله جليلوف، من دولة أوزبكستان، في حين جاءت في المركز الخامس الطالبة هيفاتي حميدي، من دولة فرنسا‎.

وفي الشهادة الثانوية للبعوث "القسم العلمي" حصلت الطالبة عائشة فتحي عبد العاطي، من دولة أمريكا على المركز الأول، وحلَّت في المركز الثاني الطالبة تاليه كيسه، من دولة إندونيسيا، وجاءت في المركز الثالث الطالبة رايسي عزة الرشيد، من دولة إندونيسيا، و‏في المركز الرابع الطالب رحمت الله شادماني، من دولة أفغانستان، في حين جاء في المركز الخامس الطالب بشير إمام عثمان، من دولة نيجيريا‎.

وفي الشهادة الثانوية للبعوث "القسم الأدبي" حصل الطالب محمد عمار شفيق أحمد، من دولة الهند على المركز الأول، وحلَّ في المركز الثاني الطالب عبد القادر عود جوليد، من دولة الصومال، وجاءت في المركز الثالث الطالبة رحمة عبد الرحمن عمر، من دولة الصومال، و‏في المركز الرابع الطالب أبو ذر أعظمي، من دولة الهند، في حين جاء في المركز الخامس الطالب إمداد الله فرهد، من دولة بنجلاديش‎.

وقدَّم وكيل الأزهر التهنئة ‏‏للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في بلادهم.



