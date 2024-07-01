اليوم السابع
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وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بشبين الكوم: طلابنا أمانة في رقابنا

الإثنين، 01 يوليو 2024 12:38 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية بشبين الكوم: طلابنا أمانة في رقابنا وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023- 2024 م، في لجان بنين وفتيات شبين الكوم بمنطقة المنوفية الأزهرية، حيث أدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة البلاغة، وقد جاء الامتحان مطابقًا ودون شكاوى من الطلاب.

وأكد وكيل الأزهر أهمية الحفاظ على انتظام سير أعمال الامتحانات وانضباطها، والتزام الجميع بالضوابط والنظام العام للامتحانات، وضرورة متابعة الطلاب والتأكد من التهوية الجيدة للجان، وتوفير أدوية الطوارئ تحسبًا لأي حالة طارئة، وذلك دعمًا لأبنائنا الطلاب ورفع روحهم المعنوية وتشجيعهم على بذل أقصى جهد لهم في الامتحانات، فهم أمانة في رقابنا.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

وعقب تفقد لجان الامتحانات، توجه لمتابعة سير العمل بمنطقة المنوفية الأزهرية، وكان في استقباله الدكتور حسن درويش، رئيس منطقة المنوفية، والشيخ صبحي زايد، مدير منطقة الوعظ بالمنوفية، ووجه فضيلته العاملين في مختلف الإدارات بضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المقررة، والإخلاص في العمل وإنجاز مصالح الموظفين والطلاب والمواطنين.







وكيل الازهر

الثانوية الازهرية

مادة البلاغة

الثانويه الازهريه



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