نائب محافظ الإسماعيلية بوجه بسرعة إنجاز مشروعات تطوير وربط الطرق

الإسماعيلية - صبرى غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة نسب إنجاز تطوير وربط بعض الطرق بمركز ومدينة الإسماعيلية والقنطرة غرب وفايد.

وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروعات دون الإخلال بالاشتراطات والمعايير الفنية للطرق مع مراعاة معاينة كافة المناطق على أرض الواقع لبيان مدى إمكانية تلافى تعارض المرافق العامة من الكهرباء والغاز والاتصالات والمياه واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى مراعاة تقديم الخدمات للمواطنين وعدم انقطاعها أو تأثرها أثناء أعمال التطوير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تحويل المسارات المرورية إلى طرق بديلة؛ لمنع عرقلة الحركة المرورية وحرصًا على المواطنين.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتمامًا بالغًا بالمشروعات القومية وخاصة فى مجال تطوير الطرق والكباري.