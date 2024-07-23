محافظ الإسماعيلية يتفقد مدخل المدينة القديم ويوجه بإزالة المخلفات والقمامة

الإسماعيلية-صبرى غانم

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، عدد من المناطق بمركز ومدينة الإسماعيلية، رافق المحافظ خلال جولته اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء ماهر كامل هاشم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور علي حطب مدير المكتب الفني، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، ووائل رمضان هاشم رئيس قرية نفيشة.

واستهل أكرم جولته بتفقد مدخل قرية نفيشة، "مدخل المدينة القديم" ، والذي يقع في زمام مركز ومدينة الإسماعيلية، وعلى الجانب الآخر للطريق تقع زمام مركز ومدينة أبوصوير.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد الشيمي أنه تم تطوير وصلة أبو سلطان؛ لخدمة أهالي المنطقة نظرًا للكثافة السكانية بها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس قرية نفيشة بتطوير القرية وإزالة كافة المخلفات وتجمعات القمامة من كافة المناطق.

وتلا ذلك تفقد طريق نفيشة الذي لوحظ فيه وجود رتش ومخلفات بجانب مستشفى حميات الإسماعيلية، وعلى الفور كلف محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بإزالة الرتش والمخلفات من المنطقة وتسوية الأرض تمامًا.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية أعمال تطهير وتنظيف ترعة الإسماعيلية وإزالة الحشائش الغير مرغوب فيها والذي تقوم به مديرية الري والموارد المائية.

وخلال الجولة، لوحظ وجود عدد من العمارات السكنية بالطوب الأحمر وتحت الإنشاء، وعلى الفور وجَّه محافظ الإسماعيلية رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية بحصر تلك العمارات وتوحيد لون طلاء واجهات العمارات السكنية؛ حرصًا على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

مؤكدًا على ضرورة فحص تراخيص المباني الجديدة ومنع أي تعديات أو مخالفات للبناء في مهدها.



جانب من الجولة والتفقد



جانب من الجولة



جانب من الجولة



جانب من الجولة والتفقد



جانب من الجولة والتفقد