تايوان: إغلاق أسواق المال والأعمال والمدارس قبل ساعات من وصول الإعصار جايمى

تايبيه (أ ش أ)

أعلنت السلطات فى تايوان، اليوم الأربعاء، إغلاق أسواق المال والمدارس والأعمال قبيل ساعات من وصول الإعصار جايمى، الذى يعد أول إعصار يضرب الجزيرة هذا الموسم.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه تم إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية تقريبا إلى جانب 27 رحلة دولية تحسبا لوصول الإعصار مع توقعات بهبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة.

وقالت الحكومة إنه تم إجلاء أكثر من ألفي شخص من المناطق الجبلية ذات الكثافة السكانية المنخفضة المعرضة لخطر انهيارات أرضية بسبب الأمطار الغزيرة المصاحبة للإعصار.

بدورها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها مستعدة للمساعدة في عمليات الإغاثة من الكوارث ووضعت قواتها في حالة تأهب.

وتصنف تايوان الإعصار على أنه متوسط ​​القوة ومن المرجح أن يتحرك عبر مضيق تايوان ويضرب مقاطعة "فوجيان" بجنوب شرق الصين يوم الجمعة المقبل.

يشار إلى أنه على الرغم من أن الأعاصير تكون مدمرة للغاية في بعض الأوقات، إلا أن تايوان تعتمد عليها لملء الخزانات بعد أشهر الشتاء التي تشهد جفافا خاصة بالنسبة للجزء الجنوبي من الجزيرة.