محافظ سوهاج يزور طبيب تم الاعتداء عليه أثناء تأدية عمله بالمستشفى الجامعى

سوهاج عمرو خلف

زار اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بزيارة إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بالكوامل، للإطمئنان على حالة الطبيب " معتز أحمد خلف "، والذي تعرض إلى حادث مؤسف أثناء تأديه مهام عمله بمستشفى سوهاج التعليمي، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، والدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب جامعة سوهاج، والدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور سمير عبد المجيد مدير مستشفى سوهاج الجامعي، والدكتور أحمد الصراف مدير مستشفى سوهاج التعليمي.

ووجه محافظ سوهاج بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للطبيب المصاب، متمنيا له الشفاء العاجل، معربا عن أسفه الشديد لحدوث تلك الواقعة، مؤكدا على إعتزازه وتقديره لكافة الأطباء والعاملين بالمنظومة الصحية.

ووجه " سراج " بضرورة تضافر كافة الجهود لتقديم أفضل مستوي من الخدمات وتحقيق الأمن والأمان لكافة أطراف المنظومة الطبية.