وزير الصحة يجرى اتصالا هاتفيا بالطبيب المعتدى عليه بمستشفى سوهاج التعليمى

كتب وليد عبد السلام

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اتصالا هاتفيا، مع الطبيب، الذي تعرض لواقعة اعتداء أثناء أداء عمله، مساء أمس، في قسم الاستقبال بمستشفى سوهاج التعليمي.

اطمئن الدكتور خالد عبدالغفار، على الحالة الصحية للطبيب المصاب، وشدد على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية له، حتى يتماثل للشفاء، إلى جانب تقديم كل الدعم لضمان محاسبة المعتدين، وأن الوزارة ستتابع القضية مع النيابة العامة، لضمان حصوله على كافة حقوقه القانونية، مع التأكيد على حماية جميع مقدمي الخدمات الصحية، والحفاظ على سلامة المرضى، والمنشآت الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وكان طبيب مستشفى سوهاج التعليمي، قد أصيب بطعنة نافذة أسفل الظهر، بسبب اعتداء احد أهالي مصاب يتلقى الخدمة الطبية في قسم الاستقبال عليه اثناء تأدية عمله



