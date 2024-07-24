لجان لمتابعة سير العمل بالمخابز البلدية ومراقبة الأسواق فى بنى سويف.. تفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف للإدارة العامة للمتابعة ، بإعداد وتنفيذ برنامج ميداني مُكثف ،يتضمن المرور والتفتيش المستمر لمتابعة مستوى وانتظام تقديم الخدمات في القطاعات والمرافق الحيوية ، للوقوف على معوقات الحصول على الخدمة بالشكل المطلوب وتقويم أوجه القصور وتوفير المتطلبات اللازمة لتحسين مستوى الخدمة بتلك القطاعات.

وتضمن تقرير المتابعة الميدانية،الذي أعده الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، الإشارة إلى المرور الذى قامت بها لجنة المتابعة الميدانية بالإدارة على عدد من المخابز البلدية بدائرة مركز ومدينة بني سويف، لمتابعة سير العمل بتلك المخابز والاطمئنان على حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز المُدعم والتأكد من جودة الإنتاج بالأوزان والمواصفات المقررة ، فصلا عن مراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع الأساسية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين، وذلك بالتنسيق وفي حضور المختصين من الرقابة التموينية بالمديرية.

أسفر المرور الميدانى "الذي بدأ في الساعات الأولى من الصباح "عن تحرير 13 محضراً لمخالفات متفاوتة،رصدتها لجنة المتابعة، خلال مرورها على عدد من المخابز بقرى (أبوسليم ، منقريش ، شريف باشا ) بجانب المرور على بعض المخابز بمدينة بني سويف ، والتي شملت محاضر لمخالفات خاصة بالتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المُدعم المخصص لبعض المخابز ، ونقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين ، عدم الاحتفاط بسجل الزيارات ، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، عدم نظافة أدوات العجين ، حيث تم تحرير المحاضر وإحالتها للتموين لاتخاذ الإجراء القانوني المتبع في هذا الشأن.

من ناحيته شدد المحافظ على أهمية تعزيز التكامل مع لجان المتابعة الميدانية الأخرى ، التي تجوب القرى والعزب والمدن ، مثل : لجان شؤون القرى ووحدات الرصد الميداني ، وذلك بهدف توسيع وتكثيف المتابعة والرقابة الميدانية على مستوى الخدمات لأكبر نطاق ممكن وفي كافة الخدمات الحيوية

جدير بالذكر أن المحافظ "د. محمد هاني غنيم" قد كلف مسؤولى الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، بإعداد وتنفيذ برنامج ميداني مُكثف ، للوقوف على مستوى وجودة الخدمة في قطاعات: المخابز البلدية بنطاق المحافظة ،المستشفيات المركزية "خاصة خلال الفترة المسائية" ،بجانب متابعة مراكز الشباب بالقرى والمدن للوقوف على الأنشطة الصيفية المنفذة.