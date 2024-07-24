كل ما تريد معرفته عن مجموعه الـ20.. كيف تأسست؟ وما هى أهدافها؟

كتبت أسماء أمين

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى في اجتماعات وزراء التنمية ضمن فعاليات مجموعة الـ20، ممثلة الدولة المصرية والتى تُعقد فى مدينة ريو دي جانيرو، وتعد تمهيدًا لقمة مجموعة الـ20 على مستوى الرؤساء خلال نوفمبر المقبل.

وتُعقد أعمال مجموعة العشرين بالبرازيل، تحت شعار «بناء آليات مُنصفة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتغلب على التحديات المناخية»؛ وحددت الرئاسة البرازيلية لمجموعة الـ20 عددًا من الأولولويات، وهي الدمج الاجتماعي والحد من معدلات الجوع والفقر، والتحول في قطاع الطاقة والتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وإصلاح المؤسسات العالمية، ويُشارك في الاجتماعات أعضاء المجموعة والاتحادين الأفريقي والأوروبي، وممثلي العديد من الدول والحكومات

مجموعة العشرين تأسست عام 1999- بهدف دعم آليات النمو الاقتصادي العالمي - كلا من الأرجنتين، وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي.

تكوين مجموعه الـ 20

تتكون مجموعة العشرين من 20 دولة عُضو بالإضافة إلى الاتحاد الاوروبى والذى يمثل فى المجموعه المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي.

نسبه تمثيل مجموعه العشرين فى الاقتصاد العالمىً:

تُمثل اقتصادات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مُجتمعة حوالي 90% من إجمالى الناتج العالمي،و80% من التجارة العالمية ،وتمثل ثلثي سكان العالم وحوالى نصف مساحة الأرض فى العالم .



من هم أعضاء مجموعه الـ20

اعتبارًا من عام 2021، وصل الأعضاء إلى 20 عضوا في المجموعة هم : الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. إسبانيا ضيف دائم.

أهداف مجموعة العشرين

تعتبر مجموعة العشرين منتدى للتعاون الاقتصادي الدولي، وتهدف إلى النقاش والتشاور في قضايا أساسية تخص الاقتصاد العالمي، كما يعود السبب الرئيسي لتأسيس مجموعة العشرين إلى الأزمة المالية لعامي 1997 و1998 التي أظهرت ضعف النظام المالي الدولي في ظل عولمة العلاقات الاقتصادية والتي تطلبت تكاتف القوى الاقتصادية العالمية لتفادي مثل هذه الأزمات.

وتضم المهام الأساسية لمجموعة العشرين تنسيق سياسة الدول الأعضاء من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو الثابت، وتحريك النظام المالي لخفض الأخطار ومنع وقوع أزمات مالية، وإنشاء هيكل مالي جديد.

كيف تأسست المجموعة؟

خلال لقاء وزراء المالية ورؤساء المصارف المركزية لسبع من بين أكبر الاقتصادات عالمياً في واشنطن في سبتمبر من عام 1999 وبحضور كلاً من بريطانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا، جرى تأسيس المجموعة كمنتدى لوزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية في برلين ، ومع الأزمة المالية عام 2008 تم رفع مستوى المجموعة قادة الدول الأعضاء عندما أصبح من الواضح أن التنسيق الضروري للأزمات لن يكون ممكناً إلا على أعلى مستوى سياسي.

وفي نوفمبر 2008، انعقدت أول قمة لقادة مجموعة في واشنطن، لنشهد بعد ذلك توسيع جدول أعمال مجموعة العشرين ليتجاوز القضايا الاقتصادية ويشمل القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.