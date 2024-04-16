رئيس وزراء الهند: الممر الاقتصادى مع الشرق الأوسط وأوروبا سيماثل طريق الحرير

نيودلهى (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى أن الممر الاقتصادى بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذى تم التوصل لاتفاق بشأنه أثناء قمة مجموعة العشرين فى الهند خلال العام الماضى سيماثل طريق الحرير، الذى كان يربط بين الصين وأوروبا، وأنه سيؤدى إلى حدوث تغيير كبير فى قواعد اللعبة .. حسب وصفه.

وقال رئيس الوزراء الهندى، في تصريحات نشرت اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من تردد تكهنات فى بعض الأوساط عن صعوبة التوصل لنتيجة بهذا الشأن نظرا لاختلاف المواقف بشأن الصراع الروسي الأوكراني إلا أنه تمكن من المضى قدما نحو التوصل لإعلان حظي بإجماع أثار الدهشة خلال قمة مجموعة العشرين.

وأضاف إن دول الخليج لعبت دورا إيجابيا بشأن موضوع الممر الاقتصادى الذى يمر بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، وقد أيدت أوروبا الهند أيضا فيما يتعلق بهذا الشأن لأننا نعمل من أجل الصالح العالمى.

وتابع إن الفرصة أتيحت للهند لكي تقوم بدور طيب، وقد وقفت الولايات المتحدة أوروبا معنا ، وكان الجميع يعتقدون أننا سنحقق نتيجة إيجابية وملموسة، مؤكدا أن قمة مجموعة العشرين أدت إلى وضع إطار عمل شامل لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وأشار رئيس الوزراء الهندي إلى أن حكومته تبذل جهودا من أجل تحسين العلاقات مع الدول المجاورة للهند ، وذلك في إطار سياسة حسن الجوار التي تعطى أولوية لها بالإضافة إلى إنتهاجها لسياسات الاتجاه شرقا.