قيادة قوات شرق القناة تنظم لقاءاً مع عددٍ من شيوخ وعواقل سيناء

كتب زكى القاضى

فى إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالى سيناء وتبادل الرؤى فى كافة الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوى، نظمت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لقاءاً مع عددٍ من شيوخ وعواقل سيناء.

تناول اللقاء الجهود المبذولة من القوات المسلحة لتلبية المتطلبات والإحتياجات الأساسية للمواطنين , وإستعراض برامج التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى مختلف المجالات بكافة ربوع سيناء .

ونقل اللواء أركان حرب شريف العرايشى قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وإعتزازهم بالجهود الوطنية لشيوخ وعواقل سيناء ودعم عملية التنمية الشاملة التى تُنفذ على أرض سيناء.

وأعرب شيوخ القبائل عن تقديرهم للدور الوطنى الذى تقوم به القوات المسلحة لحماية مصر وتنمية سيناء من خلال المشروعات التنموية والخدمية التى تسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين ، مؤكدين على العلاقة الوثيقة التى تربط القوات المسلحة بأهالى سيناء بإعتبارهم نسيج وطنى واحد.