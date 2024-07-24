اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:43 م
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قوافل طبية ومعارض الأثاث لمساعدة 730 أسرة بالغربية والمنيا تحت مظلة التحالف الوطنى

الأربعاء، 24 يوليو 2024 03:26 م
قوافل طبية ومعارض الأثاث لمساعدة 730 أسرة بالغربية والمنيا تحت مظلة التحالف الوطنى معارض اثاث بالتحالف الوطنى
كتب محمد عبد الرازق

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قامت جمعية الأورمان،وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنفيذ سلسلة من القوافل الطبية ومعارض الأثاث لمساعدة 730 أسرة في محافظات الغربية والمنيا والشرقية.

تهدف هذه الأنشطة إلى:
تقديم خدمات طبية مجانية للمحتاجين في المناطق النائية.
مساعدة الأسر الأكثر أحتياجا في الحصول على احتياجاتها الأساسية من الأثاث.
التخفيف من حدة الأعباء المعيشية على هذه الأسر.
يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعمه في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر.

قوافل طبيه
قوافل طبيه

 

جانب من القافله
جانب من القافله

 

معارض الاثاث
معارض الاثاث

 

جهود التحالف
جهود التحالف

 







التحالف الوطنى

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الغربيه

المنيا



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