قوافل طبية ومعارض الأثاث لمساعدة 730 أسرة بالغربية والمنيا تحت مظلة التحالف الوطنى

كتب محمد عبد الرازق

قامت جمعية الأورمان،وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنفيذ سلسلة من القوافل الطبية ومعارض الأثاث لمساعدة 730 أسرة في محافظات الغربية والمنيا والشرقية.

تهدف هذه الأنشطة إلى:

تقديم خدمات طبية مجانية للمحتاجين في المناطق النائية.

مساعدة الأسر الأكثر أحتياجا في الحصول على احتياجاتها الأساسية من الأثاث.

التخفيف من حدة الأعباء المعيشية على هذه الأسر.

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي على التزامه بدعمه في تنفيذ مبادرات وبرامج تنموية تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في مختلف أنحاء مصر.



قوافل طبيه



جانب من القافله



معارض الاثاث