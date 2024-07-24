رهينة محررة تبكى أمام نتنياهو: كلامك عن استمرار الحرب حطم معنوياتى

وكالات

قالت الرهينة الإسرائيلية المحررة نوعا أرغماني، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته لواشنطن، إن سماعها لكلمة ألقاها خلال فترة احتجازها "أصابها باليأس وحطم معنوياتها".

وبحسب موقع الحرة، تعد أرغماني أحد أشهر الوجوه التى جرى اختطافهم خلال حضورهم لحفل موسيقي في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي.

وتم تحرير أرغماني، الشهر الماضي، من داخل أحد المباني السكنية وسط قطاع غزة مع 3 رهائن آخرين.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن العملية الإسرائيلية لتحرير الرهائن في النصيرات شهدت مقتل 274 شخصا وإصابة 698 آخرين منددة بوقوع "مجزرة وحشية".

وترافق أرغماني نتنياهو في زيارته إلى واشنطن، مما أثار انتقادات من قبل عائلات الرهائن الآخرين، الذين قالوا إن رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم يبذل ما يكفي لضمان إطلاق سراح أحبائهم".

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن أرغماني، كانت قد اجتمعت، مع نتنياهو، حيث حدثته عن الفترة التي قضتها محتجزة لدى حركة حماس.

وقالت وهي تبكي: "الأمر الأكثر صعوبة بالنسبة لي هو سماعي عبر الراديو إنك تقول إن الحرب ستستمر لفترة طويلة".

ونبهت إلى أن ذلك "كسر معنوياتها، وجعلها تخشى على مستقبلها".