نتنياهو يلقى كلمة أمام الكونجرس الأمريكى وسط انقسام متزايد حول قيادته

كتبت : نهال أبو السعود

سيلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الكونجرس الأمريكي المنقسم بشدة حول قيادته في مواجهة الانتقاد الدولي بشأن الحرب في غزة، حيث تسلط مقاطعة بعض الديمقراطيين لخطابه الضوء على الغضب العميق داخل قاعدة الحزب بشأن سلوكه في الحرب

وفقا لنيويورك تايمز، سيواجه نتنياهو هيئة تشريعية منقسمة حول قيادته في مواجهة الانتقاد الدولي بشأن الحرب في غزة مع إظهار البعض عداء صريحا لحكومة دولة من المفترض أن تكون من بين أقرب حلفاء الولايات المتحدة ما يكشف الخلافات في الكونجرس وخاصة بين الديمقراطيين بشأن الحرب في وقت يسعى فيه الحزب إلى الوحدة حول نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس كمرشحة رئاسية مفترضة ، التي بدورها رفضت أن ترأس خطاب نتنياهو كما جرت العادة بالنسبة لنائب الرئيس بسبب وجود تضارب في المواعيد.

هاريس هي واحدة فقط من أبرز الديمقراطيين الذين سيغيبون عن خطاب نتنياهو ، فالمقاعد الفارغة ستمثل الغضب العميق من القاعدة التقدمية للحزب الديمقراطي بشأن سلوك نتنياهو في الحرب في غزة وقالت النائبة الديمقراطية ألكساندريا أوكازيو كورتيز عن ولاية نيويورك : إنها لن تحضر الخطاب لأنها ترى أن نتنياهو "مجرم حرب" بسبب تكتيكاته في الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف في غزة وتسبب في كارثة إنسانية.

كما ستتغيب رشيدة طاليب النائبة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان والأمريكية والتي تعد الفلسطينية الوحيدة في الكونجرس قائلة في بيان لها : "من المخزي تماما أن يدعوه زعماء من الحزبين لإلقاء كلمة أمام الكونجرس ، يجب القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية" مضيفة : "إنه يوم حزين لديمقراطيتنا عندما يبتسم زملائي لالتقاط صورة تذكارية مع رجل يرتكب جريمة إبادة جماعية".

وأعلنت النائبة إلهان عمر من مينيسوتا ، وهي ديمقراطية تقدمية أخرى أدانت طريقة تعامل إسرائيل مع الحرب، أنها لن تكون حاضرة وستعطي تذاكر ضيوفها لأفراد عائلات المحتجزين وقال النائب ماكسويل أليخاندرو فروست الديمقراطي عن فلوريدا، الذي قال أيضا إنه لن يحضر الخطاب : "أنا أكره ما يفعله نتنياهو وأكره قيادته".

كما تخطط النائبة براميلا جايابال رئيسة التجمع التقدمي في الكونجرس لعدم حضور خطاب نتنياهو، وتتزايد قائمة الديمقراطيين المتخلفين عن حضور الخطاب كل ساعة

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون هو الذي دفع من أجل زيارة نتنياهو إلى الكونجرس في إطار حرصه على احتضانه وحكومته في وقت انقسم فيه الديمقراطيون بشدة حول سياساته وتكتيكاته في الحرب وقال أمس منتقدا هاريس والديمقراطيين الآخرين بسبب عدم حضورهم الخطاب: "لم يكن الأمر أكثر أهمية مما هو عليه الآن بالنسبة لنا أن نقف مع أقرب حلفائنا في الشرق الأوسط".