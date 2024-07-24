توقيع بروتوكولات تعاون لبيع وحدات سكنية بمدينة الإسماعيلية الجديدة

الإسماعيلية -صبرى غانم

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة وبنك قناة السويس بشأن تقديم تسهيلات تمويل عقاري لبيع الوحدات السكنية المملوكة للهيئة بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس، بحضور عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.

وقع على البروتوكول الدكتور منتصر خليل عبد الفتاح، مدير الإدارة المالية ممثلا عن الهيئة، ووقع ممثلا عن البنك الهيثم القبرصلى، رئيس قطاع تمويل الشركات.

كما شهد الفريق أسامة ربيع توقيع بروتوكول تعاون آخر بين الهيئة والشركة الهندسية المصرية جروب بشأن تسويق الوحدات السكنية المطروحة للبيع على المواطنين، وقع على البروتوكول المهندسة نيفان عماد الدين، مدير إدارة الأشغال، ممثلا عن الهيئة، ووقع عن الشركة المهندس أشرف خنيفر، رئيس مجلس الإدارة.

بحضورعدد من قيادات هيئة قناة السويس، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

يأتى ذلك تنفيذًا لدور الهيئة المجتمعي وتوافقا مع رؤية الدولة المصرية بشأن التوسع العمراني وحرص القيادة السياسية على توفير سكن ملائم لكل المصريين، وذلك بتقديم تسهيلات سداد طويلة الأجل وبعائد منخفض، فى سياق مبادرة التمويل العقارى لدعم فئة متوسطى الدخل، برعاية البنك المركزى المصري.

تأتى المرحلة الأولى بطرح عدد 960 وحدة سكنية للبيع لكافة المواطنين بالحي الأول بمدينة الإسماعيلية الجديدة، موزعة على 35 عمارة بمساحات 100 متر و 135 متر و 160 متر كاملة التشطيب والمرافق وبتسهيلات فى السداد، وتستكمل لاحقا بيع عدد آخر من الوحدات السكنية فى المراحل التالية.



من جانبه أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الدولة المصرية حققت إنجازات غير مسبوقة فى مجال التوسع العمراني فى جميع ربوع الوطن، بتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء عدد كبير المدن الجديدة لتوفير سكن ملائم يتناسب مع جميع شرائح الشعب المصري.

وانطلاقا من دور هيئة قناة السويس المجتمعي، شدد الفريق ربيع على حرص الهيئة منذ البداية على امتلاك وحدات سكنية متعددة المساحات فى مدينة الإسماعيلية الجديدة وتخصيص جزءاً منها كمقار إدارية للهيئة وإعادة طرح الجزء الآخر لكافة المواطنين المصريين دون تحقيق ربح.

وأضاف الفريق ربيع، أن مدينة الإسماعيلية الجديدة هى إحدى ثمار التطوير العمراني بمنطقة شبه جزيرة سيناء، وتتميز بموقعها الجغرافى على قناة السويس ومجهزة لتشمل جميع الخدمات التى تحقق الحياه الكريمة الملائمة للمواطنين، بالإضاف لتوافر عدد مختلف من وسائل النقل، ومنها الأنفاق والمعديات والكبارى العائمة.

يذكر أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تقع على الشاطئ الشرقي لقناة السويس، وتضم 52 ألف وحدة، موزعة على 6 أحياء سكنية، بمساحات متنوعة، حيث تستوعب 250 ألف نسمة، وتتميز بوجود مناطق خدمية فرعية لكل حى سكني ويتوسط المدينة منطقة خدمات مركزية تخدم جميع الأحياء وتشمل مجمع طبي ومنشآت خدمية حكومية ومسجد وكنيسة ومجمع شرطي بالإضافة لوجود أندية إجتماعية ورياضية وترفيهية.