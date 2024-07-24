توقيع الكشف الطبى على السيدة المسحولة على يد زوجة ابنها بالشرقية لبيان إصاباتها

الشرقية - إيمان مهنى

أجرت مستشفي ديرب نجم المركزي، الكشف الطبي علي سيدة مسحولة من زوجه نجلها، ذلك لوضع تقرير طبي لبيان ما بها من إصابات بناء على قرار النيابة العامة.

وتباشر نيابة ديرب نجم برئاسة مصطفى السيد، مدير النيابة، التحقيقات مع الزوجة المتهمة بالتعدى على والدة زوجها المسنة وضربها وسحلها بمدخل منزل الزوجية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على" نداء ح م " 20عاما، مقيمة ديرب البلد، على خلفية الفيديو المتداول بقيامها بالتعدى على والدة زوجها " حنان" وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 15686 جنح ديرب نجم

وتبين أن الزوجة بعد قيامها بضرب والدة زوجها، قامت بترك المنزل والتوجه إلى منزل أسرتها، وبعد تداول المقطع من قبل الزوج، توجهت قوة من مباحث ديرب نجم وألقت القبض على الزوجة فى ساعات متأخرة من مساء أمس.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قد ضجت الساعات القليلة الماضية، بتداول فيديو تظهر فيه زوجة تضرب والدة زوجها بعنف رغم كبر سنها ما أثار غضب واستياء المتابعين،وخاصة لسفر الزوج للعمل فى دولة الإمارات منذ 7 أشهر، وعاد بعد علمه بما حدث لوالدته.

وعاد زوج السيدة التي تعدت على والدته بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية بالضرب نشر الفيديو وقال: «أمي حقك عليا يا نور عيني.. لو موجود مكنش حصل اللي حصل.. للأسف دي مراتي اللي بتضرب أمي اللي هيا في مقام أمها».

