اليوم السابع
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الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:37 ص
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توصيات هامة من الزراعة لمحصول نخيل البلح خلال يوليو

الأربعاء، 24 يوليو 2024 04:00 ص
توصيات هامة من الزراعة لمحصول نخيل البلح خلال يوليو محصول نخيل البلح - أرشيفية
كتبت أسماء نصار

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‫ أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية لمحصول نخيل البلح خلال شهر يوليو، تمثلت فى الآتي:


1-استكمال عملية التقويس .

2- تقليم السعف الجاف والمتوسط الجفاف .

3- إجراء خف لبعض الثمار لتحسين جودتها وسرعة انضاجها ويتم الخف بازالة 10-15% من عدد الشماريخ من وسط السباطة في المناطق الباردة أو تقصير 10-15% من طول الشماريخ من طرف السباطة .

4- تكييس العذوق بالأكياس المشبكة .

5-جني الثمار المبكرة .

6-الاستمرار برى الفسائل حديثة الزراعة ويفضل الرى الليلي للبساتين التي تعتمد على الري السطحي التقليدي أو الري بالتنقيط.

7- إضافة الدفعة الثالثة من السماد الآزوتي بمعدل 250 جم / ازوت / شجرة ثم الري بعد التسميد مباشرة نخيل

‎8- الابتعاد كليا عن رش الثمار بالمبيدات.

 







الزراعة

النخيل

الرى

نخيل البلح



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