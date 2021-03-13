علاج حساسية الأسنان .. استخدم زيت النعناع والماء المالح

كتبت مروة هريدى

عادة ما تظهر الأسنان الحساسة لدى الأشخاص الذين يعانون من تآكل مينا الأسنان أو الذين لديهم جذور أسنان مكشوفة أو الذين يعانون من أمراض اللثة، وعادة ما تكون مؤلمة وهو ما يحرم المصابين بها من تناول بعض الأطعمة والمشروبات، وهناك طرق بسيطة يمكن ممارستها فى المنزل لتخفيف حدة الآلام الناتجة عن حساسية الأسنان، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. 5 طرق لتخفيف الآلام الناتجة عن حساسية الأسنان فى المنزل:

1- استخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية

السبب وراء حساسية الأسنان والشعور بألم هو تأثير تناول الأطعمة والمشروبات الباردة، ويمكن أن يساعد استخدام معجون الأسنان المزيل للحساسية فى سد النهايات العصبية للأسنان والتى تُسبب تلك الآلام وتحسين صحة اللثة أيضًا، مع أهمية استخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة.

2- الغرغرة بالماء المالح

قد تؤدى مشاكل حساسية الأسنان والتهابات اللثة إلى الإضرار بصحة الفم ويمكن علاج ذلك من خلال الغرغرة باستمرار بالماء المالح، حيث يعمل على تهدئة الآلام الناتجة عن حساسية الأسنان وينصح باستخدامه مرتين يوميًا، حيث أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى كوب من الماء الفاتر وحركه للذوبان واشطف به فمك 30 ثانية.

3- العسل مع الماء الدافئ

إذا كنت تعانى من بقع مؤلمة على طول اللثة أو مناطق متورمة، يمكن أن يساعد العسل فى تقليل الألم والتورم والالتهاب، عن طريق خلط ملعقة من العسل فى كوب من الماء الدافئ ثم استخدامه كغسول للفم.

4- استخدام بيروكسيد الهيدروجين

وهو مركب كيميائى يمكن أن يساعد استخدامه فى شطف الفم فى تقليل حدة التورم وتخفيف الألم، كما يساعد أيضًا فى تقليل طبقة البلاك التى تتراكم على الأسنان وقتل البكتيريا وعلاج نزيف اللثة.

5- زيت النعناع

يستخدام زيت النعناع على مر السنين لعلاج آلام الأسنان، حيث يحتوى على خصائص مضادة للبكتيريا والتى يمكن أن تساعد فى تخفيف آلام الأسنان، من خلال استخدام كرة قطنية تحتوى على قطرات من زيت النعناع ووضعها على المنطقة المصابة.

وبالرغم من فعالية تلك العلاجات المنزلية فى التغلب على الآلام الناتجة عن حساسية الأسنان، فلا يجب تجاهل الذهاب للطبيب خاصة مع استمرار تلك الآلام، حيث يقدم طبيب الأسنان العلاج اللازم لذلك.