بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى رحيل راعي كنيسة القديسة ريتا بطما

كتب: محمد الأحمدى

قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر العزاء فى رحيل الأب مجدى فوزى، راعى كنيسة القديسة ريتا بطما.

وذكر بطريرك الأقباط الكاثوليك فى بيان له: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى انتقال الأب مجدى فوزى، راعى كنيسة القديسة ريتا بطما، الذى رحل اليوم، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة".

وقدم التعازى إلى الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ومجمع كهنة الإيبارشية، ومؤمنيها. متابعا: نصلى إلى الله القدير، أن يقبل روحه الطاهرة فى الفردوس السمائى، وأن يمنح التعزية للأسرة، وكل شعب الكنيسة.