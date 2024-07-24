الغرفة التجارية: أسعار الفراخ البيضاء عند أقل مستوى فى شهرين

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن فى الغرفة التجارية، استقرار بورصة الدواجن فى مصر عند أدنى مستوى فى شهرين تقريباً، مشيرا إلى أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائى للمستهلكين 80 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلى 95 جنيها للمستهلكين.

وأضاف فى تصريحات خاصة أن سعر البيض فى الأسواق استقر لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدى و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ فى المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 72 جنيها في تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 72 جنيها.