شعبة الدواجن تكشف تطورات أسعار الفراخ البيضاء فى مصر

كتب إسلام سعيد

كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة استقرار بورصة الدواجن في مصر اليوم بعد تحرك في الأسعار على مدار يومين، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 72 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 82 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً مقابل مستويات وصلت إلي 95 جنيها للمستهلكين.

وأضاف في تصريحات خاصة أن سعر البيض في الأسواق استقر لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و137 جنيها للبيض البلدي و149 للبيض الأحمر، بجانب تكاليف النقل ومكاسب التجار.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 72 جنيها في تداولات اليوم.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية في أدنى مستويات لها منذ شهرين تقريباً مع هبوط في أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 72 جنيها.