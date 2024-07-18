بورصة الدواجن فى مصر.. تحرك محدود للفراخ البيضاء

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الدواجن في مصر بحسب تحديث بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس، لتسجل أسعار الفراخ البيضاء مستويات 70 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 80 إلي 90 جنيها للكيلو تقريباً مقابل.

وبلغ سعر البيض في الأسواق استقرار ملحوظ لتسجل الكرتونة 142 جنيها للبيض الأبيض و 137 جنيها للبيض البلدي و 147 للبيض الأحمر.

وكانت أسعار الفراخ البيضاء قد بدأت تشهد هبوط ملحوظ في المزارع من مستويات 90 إلي 85 جنيها ثم إلي 75 وصولا إلي 66 جنيها.

أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية فى أدنى مستويات لها منذ 3 أشهر تقريباً مع هبوط فى أسعار الفراخ البيضاء في المزارع من 95 إلي 70 جنيها.